Выжившего из затонувшей яхты в Новосибирске парализовало от холодной воды

Выжившего из затонувшей яхты в Новосибирске парализовало от холодной воды
Выжившего из затонувшей яхты в Новосибирске парализовало от холодной воды
Вчера, 17:57ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
У одного из выживших при крушении яхты на Обском море парализовало ноги из-за того, что он провел в холодной воде три часа. Информацию мужчина предоставил редакции «AиФ-Нoвосибирск».

Переживший крушение судна рассказал, что все пассажиры были в спасательных жилетах и в трезвом состоянии. Все произошло быстро, когда зародился шквал и опрокинул яхту. Все люди оказались в холодной воде, а ему пришлось добираться до берега три часа, а затем он попросил вызвать спасателей, чтобы спасли остальных людей.

Мужчина уточнил, что вода на тот момент действительно было очень холодная – ноги сводило несколько раз.

Спасение обернулось тем, что его госпитализировали в больницу из-за сильной боли в мышцах ног – у него они отказали, поэтому ему придется теперь их восстанавливать.

Стоит отметить, что на Новосибирском водохранилище имеются подводные камни, которые уже один раз приводили к крушению судна, но ситуация может повториться вновь, потому что мало кто о них знает.

Новосибирское водохранилищеОбское море
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