Выжившего из затонувшей яхты в Новосибирске парализовало от холодной воды

У одного из выживших при крушении яхты на Обском море парализовало ноги из-за того, что он провел в холодной воде три часа. Информацию мужчина предоставил редакции «AиФ-Нoвосибирск».

Переживший крушение судна рассказал, что все пассажиры были в спасательных жилетах и в трезвом состоянии. Все произошло быстро, когда зародился шквал и опрокинул яхту. Все люди оказались в холодной воде, а ему пришлось добираться до берега три часа, а затем он попросил вызвать спасателей, чтобы спасли остальных людей. Мужчина уточнил, что вода на тот момент действительно было очень холодная – ноги сводило несколько раз. Спасение обернулось тем, что его госпитализировали в больницу из-за сильной боли в мышцах ног – у него они отказали, поэтому ему придется теперь их восстанавливать. Стоит отметить, что на Новосибирском водохранилище имеются подводные камни, которые уже один раз приводили к крушению судна, но ситуация может повториться вновь, потому что мало кто о них знает.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter