Заказчица, угрожая «розочкой», украла у курьера пакет с продуктами в Новосибирске

Как рассказали в ГУ МВД Новосибирской области, доставщик приехал передать заказ по адресу. Когда он вышел из машины, на него с «розочкой» напала клиентка. В итоге она украла у него продукты на 1 000 рублей.
Молодой парень написал заиление в полицию. Там составили ориентировку на сибирячку, а после начали её розыск.
«Патрульные нашли подозреваемую во дворе одного из домой по улице Карла Маркса. Это 27-летняя жительница Кировского района. Часть продуктов она съела, другую изъяли», - отметили журналистам в пресс-службе ведомства.
В отношении грабительницы возбудили уголовное дело по статье о разбое. Скоро её изберут меру пресечения.