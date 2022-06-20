Заказчица, угрожая «розочкой», украла у курьера пакет с продуктами в Новосибирске

Заказчица, угрожая «розочкой», украла у курьера пакет с продуктами в Новосибирске
Заказчица, угрожая «розочкой», украла у курьера пакет с продуктами в Новосибирске
Вчера, 14:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске женщина напала на курьера с «розочкой» и украла продукты

Курьер сервиса доставки еды подвергся нападению разъяренной клиентки в Новосибирске 19 июня. Женщина, угрожая разбитой бутылкой, украла у него пакет с продуктами.

Как рассказали в ГУ МВД Новосибирской области, доставщик приехал передать заказ по адресу. Когда он вышел из машины, на него с «розочкой» напала клиентка. В итоге она украла у него продукты на 1 000 рублей.

Молодой парень написал заиление в полицию. Там составили ориентировку на сибирячку, а после начали её розыск.

«Патрульные нашли подозреваемую во дворе одного из домой по улице Карла Маркса. Это 27-летняя жительница Кировского района. Часть продуктов она съела, другую изъяли», - отметили журналистам в пресс-службе ведомства.

В отношении грабительницы возбудили уголовное дело по статье о разбое. Скоро её изберут меру пресечения.

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