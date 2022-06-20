Жителей Новосибирска попросили не купаться в загрязненном Обском море

Специалисты Роспотребнадзора выявили в воде Обского моря опасные вещества, которые могут попасть в организм человека при купании, поэтому этого делать не рекомендуется.

В ГУ и ЧС Советского района предупредили, что пробы в Новосибирском водохранилище были взяты на прошедшей неделе, благодаря которым было выявлено нарушение требований СанПиНа. Купаться в воде опасно, потому что она может попасть в рот, нос и открытые раны, тогда вещества попадут в организм самого человека. Однако можно ходить в воде без заплыва. Стоит отметить, что в этом году пляж в Академгородке официально не открывали, но люди его сами прибрали. Однако дно обследовано не было из-за того, что слишком маленькая глубина для погружения водолазов. В целом, студенты все ходят купаться на пляж Новосибирского водохранилища и даже устраивают там вечеринки, поэтому остановить от купания их вряд-ли кто-то сможет из представителей власти.

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