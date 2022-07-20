Автомобиль попал под поезд рейса Новосибирск-Владивосток – есть погибшие

Происшествие произошло в Амурской области. Водитель легковушки вылете на ЖД пути в тот момент, когда приближался поезд рейсом из Новосибирска.
«Горел запрещающий движение сигнал, но он его проигнорировал. В итоге, машинист уже не успел затормозит и автомобиль переехал. Там находились два пассажира, все, кто был погибли», - рассказывают свидетели трагедии.
Представители РЖД по факту случившегося пока комментарии не давали. Однако очевидцы утверждают, что поезд задержали на несколько минут. Его пассажиры не пострадали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.