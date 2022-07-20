Автомобиль попал под поезд рейса Новосибирск-Владивосток – есть погибшие

Автомобиль попал под поезд рейса Новосибирск-Владивосток – есть погибшие
Автомобиль попал под поезд рейса Новосибирск-Владивосток – есть погибшие
Вчера, 15:14ПроисшествияФото: Инцидент Новосибирск

Поезд рейса Новосибирск-Владивосток переехал автомобиль с пассажирами

Автомобиль с двумя пассажирами попал под пассажирский поезд №8 сообщением Новосибирск–Владивосток днем 20 июля. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

Происшествие произошло в Амурской области. Водитель легковушки вылете на ЖД пути в тот момент, когда приближался поезд рейсом из Новосибирска.

«Горел запрещающий движение сигнал, но он его проигнорировал. В итоге, машинист уже не успел затормозит и автомобиль переехал. Там находились два пассажира, все, кто был погибли», - рассказывают свидетели трагедии.

Представители РЖД по факту случившегося пока комментарии не давали. Однако очевидцы утверждают, что поезд задержали на несколько минут. Его пассажиры не пострадали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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