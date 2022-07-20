Без вести пропавшего мужчину без руки нашли мертвым в Новосибирской области

Без вести пропавшего мужчину без руки нашли мертвым в Новосибирской области
Без вести пропавшего мужчину без руки нашли мертвым в Новосибирской области
Вчера, 08:09ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
В Барабинском районе Новосибирской области завершены поиски пропавшего пожилого мужчины. Он бесследно исчез 2 июля, а на днях его нашли мертвым. Информацию предоставили в «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, 56-летний мужчина был сторожем в лесорубке. Он уехал на работу из села Новокурупкаевка и пропал. Из особых примет у мужчины – отсутствие правой кисти на руке.

Во вторник,18 июля отряд заявил о смерти пропавшего. Где именно его нашли – не разглашается, как и причина гибели. Волонтеры поблагодарили всех, что помогал с распространением информации.

Напомним, ранее бесследно пропавшего 78-летнего пенсионера из Новосибирска нашли мертвым в парке. 25 июня он отправился на прогулку в парк Заельцовского района, однако домой мужчина так и не вернулся. В среду, 29 июня пропавший был найден мертвым.

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