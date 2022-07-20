Четверо молодых парней попали в больницу после жёсткого ДТП в Новосибирске

Четверо молодых парней попали в больницу после жёсткого ДТП в Новосибирске
Четверо молодых парней попали в больницу после жёсткого ДТП в Новосибирске
Вчера, 10:36ПроисшествияФото: АСТ-54

Молодой водитель и подростки пострадали в жёстком ДТП в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска в два часа ночи произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четверо молодых парней. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, все произошло на улице Первомайской. Водитель 2002 года рождения на машине «TOYOTA COROLLA» у дома №106 врезался в припаркованный автомобиль «TOYOTA PASSO». В этот момент в стоящем транспорте никого не было. После наезда машину отбросило на препятствие (дерево, световую опору, магазин) и авто опрокинулось на крышу.

В результате ДТП пострадали водитель TOYOTA COROLLA и трое его пассажиров – двое несовершеннолетних парней 2005 и 2006 г/р., а также парень 2001 г.р. Все они были доставлены в больницу.

Отмечается, что молодой водитель ранее был лишен прав на управление автомобилем за езду в пьяном виде. Теперь в отношении молодого человека возбудили административное расследование. В ГИБДД ведут проверку.

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