Фура насмерть сбила женщину на Красном Проспекте в Новосибирске

Женщину переехал грузовой автомобиль на Красном проспекте в Новосибирске. Информацию об этом Atas.info подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Сибирячка попала под колёса фуре на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе. К месту аварии подъехали скорая помощь и полиция.
Очевидцы сообщили сайту, что медики констатировали смерть пешехода на месте ДТП. Её тело накрыли тканью.
«Факт случившегося в центре Новосибирска подтверждаем. Остальное расскажут сотрудники ГИБДД», - прокомментировали дежурной части полиции.
По данным ГИБДД, несовместимые с жизнь травмы получила женщина 1938 года рождения. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.