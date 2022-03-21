Фура насмерть сбила женщину на Красном Проспекте в Новосибирске

Фура насмерть сбила женщину на Красном Проспекте в Новосибирске
Фура насмерть сбила женщину на Красном Проспекте в Новосибирске
Сегодня, 14:56ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
На месте ДТП выясняют обстоятельства трагедии инспекторы ДПС и полиция – работает бригада медиков.

Женщину переехал грузовой автомобиль на Красном проспекте в Новосибирске. Информацию об этом Atas.info подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сибирячка попала под колёса фуре на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе. К месту аварии подъехали скорая помощь и полиция.

Очевидцы сообщили сайту, что медики констатировали смерть пешехода на месте ДТП. Её тело накрыли тканью.

«Факт случившегося в центре Новосибирска подтверждаем. Остальное расскажут сотрудники ГИБДД», - прокомментировали дежурной части полиции.

По данным ГИБДД, несовместимые с жизнь травмы получила женщина 1938 года рождения. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы