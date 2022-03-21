Водитель ВАЗ-2114 сбил 10-летнего мальчика в Новосибирске

Водитель ВАЗ-2114 сбил 10-летнего мальчика в Новосибирске
Водитель ВАЗ-2114 сбил 10-летнего мальчика в Новосибирске
Сегодня, 13:37ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
О состоянии попавшего под колёса автомобиля ребёнка в Новосибирске пока ничего не известно.

Днём в понедельник, 21 марта, в Новосибирске под колёса автомобиля ВАЗ-2114 попал 10-летний мальчик. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

ДТП с участием ребёнка произошло около 15:05 часов на улице Танкистов в Ленинском районе города. Водитель за рулём ВАЗ-2114 ехал со стороны улицы Связистов до Бийской, а пути у дома Танкистов, 21 сбил мальчика 2012 года рождения.

«Пострадал несовершеннолетний пешеход. Устанавливаем состояние ребёнка после аварии», - уточнили в ведомстве.

На месте работает экипаж ГИБДД.

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