Мужчина погиб во время пожара в многоэтажке в Новосибирске

Утром в четверг, 21 апреля в Новосибирске загорелась квартира на 7 этаже жилого дома по улице Чигорина, 16 в Кировском районе. Шесть жильцов удалось спасти, а один погиб в огне.
По данным ГУ МЧС Новосибирской области, пожар произошел около 9 утра 21 апреля. О сильном задымлении одной из квартир сообщили в службу и социальные сети очевидцы. Огнеборцы прибыли на место за восемь минут.
Жителей многоэтажки сотрудники МЧС эвакуировали из квартир при помощи спасательных лестниц. В это время жилища обследовали специалисты газодымозащитной службы. Они обнаружили погибшего мужчину.
«Всего спасли шесть человек, в том числе одного ребенка, еще восемь человек эвакуировали на свежий воздух. Никто не пострадал», - уточнили в ведомстве.
Сейчас причины пожара выясняет следственно-оперативная группа. Работают дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета.