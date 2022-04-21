Мужчина погиб во время пожара в многоэтажке в Новосибирске

Мужчина погиб во время пожара в многоэтажке в Новосибирске
Мужчина погиб во время пожара в многоэтажке в Новосибирске
Сегодня, 11:19ПроисшествияФото: ГУ МЧС по НСО
Всего пожарным удалось спасти шесть человек из горящего многоэтажного дома.

Утром в четверг, 21 апреля в Новосибирске загорелась квартира на 7 этаже жилого дома по улице Чигорина, 16 в Кировском районе. Шесть жильцов удалось спасти, а один погиб в огне.

По данным ГУ МЧС Новосибирской области, пожар произошел около 9 утра 21 апреля. О сильном задымлении одной из квартир сообщили в службу и социальные сети очевидцы. Огнеборцы прибыли на место за восемь минут.

Жителей многоэтажки сотрудники МЧС эвакуировали из квартир при помощи спасательных лестниц. В это время жилища обследовали специалисты газодымозащитной службы. Они обнаружили погибшего мужчину.

«Всего спасли шесть человек, в том числе одного ребенка, еще восемь человек эвакуировали на свежий воздух. Никто не пострадал», - уточнили в ведомстве.

Сейчас причины пожара выясняет следственно-оперативная группа. Работают дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета.

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