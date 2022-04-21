В Новосибирске мужчина в камуфляжной форме избил ребенка

Мужчина в камуфляжной форме избил 12-летнего ребенка в Новосибирске. Об этом рассказала мама пострадавшего в социальных сетях.
Инцидент произошел в среду, 20 апреля на улице Мясниковой между домами №8 и №10. По словам матери, ее сын попал в больницу с различными ушибами.
«Вчера мой ребёнок гулял около Тюленина, 16. Там попросил мальчика покачаться на качели, мальчик его послал и пнул, на что мой сын его тоже пнул и пошел домой. По дороге его догнал взрослый мужчина (я так думаю, его папа) и избил моего сына», — рассказывает женщина в группе «Инцидент Новосибирск».
Врачи зафиксировали у ребенка ушибы мягких тканей головы, руки и лица. Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Также сибирячка написала, что ведется розыск подозреваемого и свидетелей инцидента.
Напомним, толпа парней избила двух блогеров из-за парковки самокатов в Новосибирске. Очевидцы сообщили, что группа парней избила двух известных в Новосибирске блогеров якобы из-за парковки самокатов у торгового центра. Конфликт перерос в драку, которая продолжилась возле подъезда одного из соседних домов.