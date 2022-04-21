В Новосибирске мужчина в камуфляжной форме избил ребенка

В Новосибирске мужчина в камуфляжной форме избил ребенка
В Новосибирске мужчина в камуфляжной форме избил ребенка
Сегодня, 14:43ПроисшествияФото: Инцидент Новосибирск
Мальчик получил различные ушибы.

Мужчина в камуфляжной форме избил 12-летнего ребенка в Новосибирске. Об этом рассказала мама пострадавшего в социальных сетях.

Инцидент произошел в среду, 20 апреля на улице Мясниковой между домами №8 и №10. По словам матери, ее сын попал в больницу с различными ушибами.

«Вчера мой ребёнок гулял около Тюленина, 16. Там попросил мальчика покачаться на качели, мальчик его послал и пнул, на что мой сын его тоже пнул и пошел домой. По дороге его догнал взрослый мужчина (я так думаю, его папа) и избил моего сына», — рассказывает женщина в группе «Инцидент Новосибирск».

Врачи зафиксировали у ребенка ушибы мягких тканей головы, руки и лица. Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Также сибирячка написала, что ведется розыск подозреваемого и свидетелей инцидента.

Напомним, толпа парней избила двух блогеров из-за парковки самокатов в Новосибирске. Очевидцы сообщили, что группа парней избила двух известных в Новосибирске блогеров якобы из-за парковки самокатов у торгового центра. Конфликт перерос в драку, которая продолжилась возле подъезда одного из соседних домов.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостипроисшествия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы