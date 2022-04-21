В Новосибирске мужчина в камуфляжной форме избил ребенка

«Вчера мой ребёнок гулял около Тюленина, 16. Там попросил мальчика покачаться на качели, мальчик его послал и пнул, на что мой сын его тоже пнул и пошел домой. По дороге его догнал взрослый мужчина (я так думаю, его папа) и избил моего сына», — рассказывает женщина в группе «Инцидент Новосибирск».