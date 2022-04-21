Водителя Infiniti без прав задержали во время погони в Новосибирской области

Пьяный лихач на автомобиле Infiniti пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, затеял погоню по Ордынскому району Новосибирской области. Мужчину в итоге задержали и арестовали на 5 суток, сообщают в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел ещё 6 апреля в Ордынском районе области. Госавтоинспекторы заметили подозрительного водителя в иномарке Infiniti и остановили для проверки документов. Со слов полицейских, мужчина нервничал и часто оглядывался по сторонам. Он вернулся в автомобиль, чтобы взять свои водительские права, сел за руль и ринулся в бега.
Инспекторы ДПС отправились в погоню и, в итоге, водителя задержали. Им оказался 36-летний житель Ордынского района. Он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
«В отношении задержанного составлен протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами». Назначено наказание в виде 5 суток ареста», - уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Также новосибирца привлекли к административной ответственности за невыполнение требований и оказание сопротивления. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторную езду без прав.