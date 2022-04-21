Водителя Infiniti без прав задержали во время погони в Новосибирской области

Инцидент произошел ещё 6 апреля в Ордынском районе области. Госавтоинспекторы заметили подозрительного водителя в иномарке Infiniti и остановили для проверки документов. Со слов полицейских, мужчина нервничал и часто оглядывался по сторонам. Он вернулся в автомобиль, чтобы взять свои водительские права, сел за руль и ринулся в бега.