Пять автомобилей столкнулись на дамбе ГЭС в Новосибирске

«Собрался паровозик из пяти автомобилей», - пишут очевидцы в группе АСТ-54 во «ВКонтакте».
По информации других участников движения, друг в друга врезались грузовичок и легковушки. Также остановились микроавтобусы, чтобы оказать помощь и выяснить обстоятельства аварии.
По словам свидетелей ДТП, автомобилисты нарушали скоростной режим и не держали дистанцию. Сейчас, из-за них страдают другие водители и, чтобы проехать на правый берег они делают объезд по обочине.
Как уточнили Atas.info в пресс-службе ГИБДД, в аварии никто не пострадал. ДТП оформили с материальным ущербом.