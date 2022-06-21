Пять автомобилей столкнулись на дамбе ГЭС в Новосибирске

Пять автомобилей столкнулись на дамбе ГЭС в Новосибирске
Пять автомобилей столкнулись на дамбе ГЭС в Новосибирске
21 июня, 11:26ПроисшествияФото: АСТ-54
Массовая авария с участием пяти машин произошла 21 июня на дамбе ГЭС в Новосибирске. Сейчас участок дороги сковала большая пробка.

«Собрался паровозик из пяти автомобилей», - пишут очевидцы в группе АСТ-54 во «ВКонтакте».

По информации других участников движения, друг в друга врезались грузовичок и легковушки. Также остановились микроавтобусы, чтобы оказать помощь и выяснить обстоятельства аварии.

По словам свидетелей ДТП, автомобилисты нарушали скоростной режим и не держали дистанцию. Сейчас, из-за них страдают другие водители и, чтобы проехать на правый берег они делают объезд по обочине.

Как уточнили Atas.info в пресс-службе ГИБДД, в аварии никто не пострадал. ДТП оформили с материальным ущербом.

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