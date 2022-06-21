В Новосибирской области продолжаются поиски пропавшей женщины после семейной ссоры

Спасатели и правоохранительные органы уже пятый день ищут пропавшую в Куйбышевском районе Новосибирской области 32-летнюю Наталью Кармазину – она ушла из дома из-за семейного конфликта.

Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских рассказала, что ведомства осмотрели лесную местность, но никого не нашли. При этом были сообщения, что женщину видели в Куйбышеве, но подтверждений этому не нашлось. Приметы пропавшей – рост 163 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Она была одета в серый кардиган, зеленую футболку, шорты и черные галоши. В социальных сетях люди предполагают, что женщина могла уйти к своим знакомым, чтобы привлечь внимания. Однако кто-то предполагает и печальный исход событий, ведь ушла она из дома в стрессовом состоянии – это могло закончиться все не так, как все бы хотели.

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