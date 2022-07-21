Была угроза взрыва: в Новосибирске пожарные вытащили человека из горящего дома

Была угроза взрыва: в Новосибирске пожарные вытащили человека из горящего дома
Была угроза взрыва: в Новосибирске пожарные вытащили человека из горящего дома
Вчера, 08:54ПроисшествияФото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске пожарные спасли застрявшего в горящем доме мужчину

В Калининском районе Новосибирска в среду, 20 июля загорелся дом. Огонь был такой мощности, что на его устранение потребовалось пару часов. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по области.

По данным ведомства, здание вспыхнуло на улице Знаменской около пяти часов вечера. У дома на четырех хозяев полностью горела крыша. Огонь захватил и надворные постройки, а его распространение могло дойти и до соседей.

Фото:МЧС

Уточняется, что в одной из квартир был мужчина, который не мог выбежать из-за сильного дыма и полыхающего пламя. На его окнах установлены решетки, поэтому спасатели срезали эти ограждения и вытащили застрявшего человека. Его передали врачам, и тут же там обрушилась крыша.

Также пожарные эвакуировали из соседнего дома пенсионерку из-за угрозы пожара в гараже – там находились газовые баллоны. Площадь горения охватила 600 квадратов. Рядом с ЧП находилась газовая магистраль и электропровода.

Огонь удалось потушить, но дом полностью уничтожен. В устранении пожара участвовали 53 человека и 11 машин спецтехники.

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