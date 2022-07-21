Была угроза взрыва: в Новосибирске пожарные вытащили человека из горящего дома

По данным ведомства, здание вспыхнуло на улице Знаменской около пяти часов вечера. У дома на четырех хозяев полностью горела крыша. Огонь захватил и надворные постройки, а его распространение могло дойти и до соседей.
Уточняется, что в одной из квартир был мужчина, который не мог выбежать из-за сильного дыма и полыхающего пламя. На его окнах установлены решетки, поэтому спасатели срезали эти ограждения и вытащили застрявшего человека. Его передали врачам, и тут же там обрушилась крыша.
Также пожарные эвакуировали из соседнего дома пенсионерку из-за угрозы пожара в гараже – там находились газовые баллоны. Площадь горения охватила 600 квадратов. Рядом с ЧП находилась газовая магистраль и электропровода.
Огонь удалось потушить, но дом полностью уничтожен. В устранении пожара участвовали 53 человека и 11 машин спецтехники.