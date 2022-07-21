Очевидец рассказал, как 14-летняя девочка попала под электричку в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска 21 июля электропоезд сбил 14-летнюю школьницу на железнодорожных путях – этот момент увидел один из очевидцев, который и рассказал Atas.info, что произошло.

Михаил Х. рассказал, что вся ситуация происходила на станции Новогодняя в раннее утро. На обратной стороне пребывала вторая электричка, а первая сразу выпустила пассажиров – так и пошла девочка уткнувшись в телефон через пути. «Машинист начал сигналить, но ребенок видимо был слишком увлечен телефоном и не обратил внимания. Электропоезд сбил её лишь краем, но этого было достаточно, чтобы получить травмы», - сказал очевидец. Он отметил, что девочка истекала кровью и находилась без сознания. Скорая помощь ехала больше 15 минут, но в итоге забрала её и госпитализировала в больницу. Фото: Новосибирская транспортная прокуратура

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