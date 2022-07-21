В Новосибирске 14-летняя девочка разговаривала по телефону и попала под электричку

Все произошло сегодня около восьми часов утра на станции Новогодняя. Подробности происшествия не разглашаются, но по предварительной версии, девочка стояла на краю платформы, разговаривая по телефону. После этого она решила перейти пути и не заметила приближающийся поезд.
Сейчас прокуратура устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего. Девочка в больнице с травмами. Характер их не уточняется.
«Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законов в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте», – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.