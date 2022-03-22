Пятилетняя девочка до крови порвала промежность на аттракционе в Новосибирске

Пятилетняя девочка до крови порвала промежность на аттракционе в Новосибирске
Пятилетняя девочка до крови порвала промежность на аттракционе в Новосибирске
Сегодня, 09:20ПроисшествияФото: pixabay.com
Руководство развлекательного центра предложило сертификат на посещение аттракционов в качестве компенсации.

Пятилетняя девочка до крови порвала промежность на аттракционе в Новосибирске. Шокирующую новость написала мама маленькой пострадавшей на сайте отзывов «Фламп».

Инцидент произошел 18 марта в одном развлекательном центре по улице Дуси Ковальчук. По словам родительницы, ее пятилетняя дочь травмировала промежность, катаясь на аттракционах. Ребенок зацепилась за швы самой конструкции.

Девочку, истекающей кровью, срочно доставили в больницу на скорой медицинской помощи. По словам женщины, врач в больнице ей рассказала, что это не первый случай, когда детей привозят с травмами из этого торгового центра.

«Инцидент произошёл в начале «веселья», деньги за визит даже не предложили вернуть», - рассказала женщина.

Руководство связалась с матерью под опубликованным отзывом. Представители торгового центра объяснили, что девочка зацепилась за опорные элементы для подъема. В качестве компенсации они предложили сертификат на посещение их аттракционов.

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