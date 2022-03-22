В Новосибирске 9-летний мальчик попал в больницу после наезда Infiniti

ДТП произошло около 11:05 часов у дома № 112/2, по улице 1-ая Чулымская. Водитель за рулём иномарки Infiniti КХ 50 выехал из парковочного кармана и колёсами наехал на 9-летнего мальчика, который гулял вместе с мамой.