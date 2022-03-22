В Новосибирске 9-летний мальчик попал в больницу после наезда Infiniti

Днём 22 марта водитель Infiniti КХ 50 сбил ребёнка во дворе жилого дома в Новосибирске. Мальчика 9 лет доставили срочно в больницу, сообщает ГИБДД по региону.
ДТП произошло около 11:05 часов у дома № 112/2, по улице 1-ая Чулымская. Водитель за рулём иномарки Infiniti КХ 50 выехал из парковочного кармана и колёсами наехал на 9-летнего мальчика, который гулял вместе с мамой.
«Мальчика увезли в больницу. Медики диагностировали ушиб грудной клетки, мягких тканей отдела позвоночника», - уточнили в ГИБДД по Новосибирску.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.