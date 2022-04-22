Два мешка конопли насобирали возле границы жители Новосибирской области

Пограничники поймали двух жителей села Барабо-Юдино на конопляном поле у границы Новосибирской области. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по региону.
Мужчины Чистоозерного района из успели насобирать два мешка дикорастущей травы. Они признались, что хотели сами употребить коноплю.
«В отношении мужчин следствие отделения МВД по Чистоозерному району возбудило два уголовных дела по ч.2 ст.228 УК РФ», - дополнили в ведомстве.
Новосибирцев ждет наказание за приобретение и хранение наркотиков. Санкции статьи подразумевают штраф до 40 тысяч рублей, либо арест до 3 лет или исправительные работы.