Пенсионер скончался после падения с электросамоката в Новосибирске

Пенсионер скончался после падения с электросамоката в Новосибирске
Пенсионер скончался после падения с электросамоката в Новосибирске
Сегодня, 16:35ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
За жизнь пожилого человека несколько дней боролись медики.

В Новосибирске скончался в реанимации 69-летний мужчина, который опрокинулся на электросамокате ikonBIT TRIDENT во дворе жилого дома. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

Пенсионер упал с самоката на высокой скорости ещё 12 апреля во дворе дома по улице Немировича-Данченко, 24/2. Его госпитализировали с различными травмами, но врачи не смогли спасти.

«Мужчина 1953 года рождения скончался в больнице на шестые сутки», - рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

Напомним, ранее начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин рассказал, что электросамокаты начнут изымать за неправильную парковку. Однак из кикшеринговых компаний ещё не согласовала места для парковки.

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