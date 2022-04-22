Пенсионер скончался после падения с электросамоката в Новосибирске

В Новосибирске скончался в реанимации 69-летний мужчина, который опрокинулся на электросамокате ikonBIT TRIDENT во дворе жилого дома. Об этом сообщили в ГИБДД региона.
Пенсионер упал с самоката на высокой скорости ещё 12 апреля во дворе дома по улице Немировича-Данченко, 24/2. Его госпитализировали с различными травмами, но врачи не смогли спасти.
«Мужчина 1953 года рождения скончался в больнице на шестые сутки», - рассказали в ГИБДД Новосибирской области.
Напомним, ранее начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин рассказал, что электросамокаты начнут изымать за неправильную парковку. Однак из кикшеринговых компаний ещё не согласовала места для парковки.