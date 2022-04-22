В Новосибирске 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля Nissan Almera

Мужчина 1971 года рождения около 8 утра проезжал на автомобиле Nissan Almera по улице Нахимова со стороны Эстакадного переулка. Возле дома №52 по Нахимова он сбил ребенка 11 лет. По словам виновника аварии, мальчик переходил дорогу в трех метрах от пешеходного перехода.