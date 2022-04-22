В Новосибирске 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля Nissan Almera

В Новосибирске 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля Nissan Almera
В Новосибирске 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля Nissan Almera
Сегодня, 10:22ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Школьника госпитализировали с ушибами и травмой ноги.

Утром 22 апреля водитель Nissan Almera сбил 11-летнего мальчика в трех метрах от пешеходного перехода на улице Нахимова в Новосибирске. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Мужчина 1971 года рождения около 8 утра проезжал на автомобиле Nissan Almera по улице Нахимова со стороны Эстакадного переулка. Возле дома №52 по Нахимова он сбил ребенка 11 лет. По словам виновника аварии, мальчик переходил дорогу в трех метрах от пешеходного перехода.

После ДТП школьника госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали ушибы тела и травму правой ноги.

На месте работает экипаж ГИБДД Новосибирской области.

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