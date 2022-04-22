Водитель Volkswagen избил женщину рядом с клиникой Мешалкина в Новосибирске

Водитель Volkswagen избил женщину рядом с клиникой Мешалкина в Новосибирске
Водитель Volkswagen избил женщину рядом с клиникой Мешалкина в Новосибирске
Сегодня, 08:41ПроисшествияФото: АСТ-54
Неизвестный разбил стекло и избил женщину - у нее сотрясение мозга.

В Новосибирске водитель автомобиля Volkswagen избил незнакомку. Об этом рассказала пострадавшая в социальных сетях.

По словам женщины, все произошло 19 апреля на Бердском шоссе недалеко от клиники Мешалкина. Владелец авто Volkswagen Polo напал на сибирячку, которая управляла Hyundai Solaris.

«Разбив водительское стекло, мужчина нанёс мне множественные удары по голове. Это привело к сотрясению мозга и порезам на лице. Побои зафиксированы, дело передано в полицию», - рассказала пострадавшая.

В полиции факт нападения на женщину подтвердили. В ГУ МВД идет розыск виновника избиения. Выясняются подробности и обстоятельства конфликта.

Напомним, также в Новосибирске мужчина в камуфляжной форме избил 12-летнего ребенка. Инцидент произошел в среду, 20 апреля на улице Мясниковой между домами №8 и №10. По словам матери, ее сын попал в больницу с различными ушибами.

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