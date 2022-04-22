Водитель Volkswagen избил женщину рядом с клиникой Мешалкина в Новосибирске

Напомним, также в Новосибирске мужчина в камуфляжной форме избил 12-летнего ребенка. Инцидент произошел в среду, 20 апреля на улице Мясниковой между домами №8 и №10. По словам матери, ее сын попал в больницу с различными ушибами.