Ветреная и дождливая погода не прошла без последствий в Новосибирске

В Новосибирске в очередной раз местные жители страдают от последствий стихии – сильный ветер опрокинул ветку на провода, а улицы погрузились в воду.

Очевидец снял на видео, как на улице Междуреченской Ленинского района во время урагана ветка оторвалась от дерева и упала прямо на электрические провода, которые начали сильно искрить с характерным звуком – повезло, что там рядом никто не проходил. Автомобилисты и пешеходы тоже пожаловались на непроходимость на автомобильных дорогах – большая часть из них сильно затоплены, что вызывает риск провалиться в яму на дороге, а людям без автомобиля и вовсе приходится перебираться в некоторых местах вброд. Стоит отметить, что проблемы такие не везде – в Бердске, Академгородке, на ОбьГЭСе даже ни капли дождя не упало. Горожане этому не рады, потому что хотели, чтобы у них прибило пыль.

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