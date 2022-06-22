Второй студент НГПУ скончался в больнице Новосибирска

В Новосибирске скончался второй студент НГПУ, который был найден рядом со своим мертвым соседом в общежитии №1 – он находился в реанимации предположительно с отказом всех органов.

В пресс-службе регионального Следственного комитета подтвердили Atas.info, что второй студент действительно скончался – сейчас продолжается доследственная проверка, но возбуждать уголовное дело пока не планируется. Студент третьего курса НГПУ Игорь С. рассказал редакции, что многие уже знают о смерти второго молодого человека – «пишут же, что у него органы отказали, поэтому тут и так понятно, что долго не прожил бы. Наркотики вроде-бы употребляли», - сказал он. Напомним, что трагическая ситуация произошла еще 5 июня. В комнате общежития обнаружили тело студента, а также живого соседа, которого потом и увезли в больницу. Многие СМИ ссылаются на источники и заявляют, что ребята отравились наркотиками.

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