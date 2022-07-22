Пенсионер на «десятке» вылетел с трассы, перевернулся и умер под Новосибирском

В Новосибирской области в четверг, 21 июля произошло смертельное ДТП – в нем погиб пожилой мужчина. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, все произошло вечером на автодороге Н-2302 «Северное – Верх-Красноярска – гр. Венгеровского района». 70-летний пенсионер ехал в сторону села Северное на машине «ВАЗ-21102». «На 122 км автодороги совершил съезд в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием», сообщают в ГИБДД. Автомобиль с пожилым водителем слетел с трассы и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте. В произошедшем разбираются сотрудники ГАИ. Напомним, ранее в Новосибирске 8-летний пассажир Subaru пострадал при ДТП с УАЗом и деревом. Как сообщили в региональном ГИБДД, на трассе «Субару» при повороте не уступил дорогу «УАЗу». После столкновения иномарку занесло в дерево.

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