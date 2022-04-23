Свалка загорелась ночью на ул. Богаткова — в Новосибирске забастовка мусоровозов

Свалка загорелась ночью на ул. Богаткова — в Новосибирске забастовка мусоровозов
Свалка загорелась ночью на ул. Богаткова — в Новосибирске забастовка мусоровозов
Сегодня, 11:50ПроисшествияФото: pixabay.com
Пожар на свалке мусора у жилого дома по адресу ул. Богаткова, 183 возник ночью 23 апреля 2022. Горела секция, куда жители стихийно складывают старую мебель и стройматериал. В Новосибирске несколько дней проходит забастовка мусоровозов, фото гор мусора жители выкладывают в соцсети.

Ночью возле многоэтажки по адресу ул Богаткова, 183 загорелась секция, где жильцы складывают крупномерный мусор.

«В городе мусорный кризис, и скопилось его, крупномерного и разного другого, немало и в нашем дворе. Основу кучи составляли старая мебель и стройматериалы, выброшенные жильцами при очередном ремонте. Жар от возгорания чувствовался через двойное стекло, столб огня был выше второго этажа», — цитирует НГС очевидца Юрия.

Прибывшим пожарным пришлось вскрывать металлический гараж. Активная фаза горения продолжалась 15–20 минут, сообщают очевидцы.

19 апреля 2022 года около 56 водителей мусоровозов компании «Эко Транс-Н» вышли на забастовку в Новосибирске. С их слов, виной всему нарушение трудовых договоров и отсутствие автомобилей.

ГК «ВИС» называет действия водителей саботажем. Водители мусоровозов и операторы ООО «ЭкоТранс-Н» в Новосибирске отвергли предложенные ГК «ВИС» повышения по заработной плате по словам официального представителя компании.

Фото:АСТ-54

«Действия работников расцениваются как саботаж, по имеющимся сведениям, они явно управляются третьими лицами, организовавшими незаконную акцию и преследующими свои коммерческие интересы», - говорится в сообщении.

За дни забастовки новосибирцы выложили в многочисленные фото переполненных мусором свалок, особенно в правобережных районах города.

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