Свалка загорелась ночью на ул. Богаткова — в Новосибирске забастовка мусоровозов

Ночью возле многоэтажки по адресу ул Богаткова, 183 загорелась секция, где жильцы складывают крупномерный мусор.
«В городе мусорный кризис, и скопилось его, крупномерного и разного другого, немало и в нашем дворе. Основу кучи составляли старая мебель и стройматериалы, выброшенные жильцами при очередном ремонте. Жар от возгорания чувствовался через двойное стекло, столб огня был выше второго этажа», — цитирует НГС очевидца Юрия.
Прибывшим пожарным пришлось вскрывать металлический гараж. Активная фаза горения продолжалась 15–20 минут, сообщают очевидцы.
19 апреля 2022 года около 56 водителей мусоровозов компании «Эко Транс-Н» вышли на забастовку в Новосибирске. С их слов, виной всему нарушение трудовых договоров и отсутствие автомобилей.
ГК «ВИС» называет действия водителей саботажем. Водители мусоровозов и операторы ООО «ЭкоТранс-Н» в Новосибирске отвергли предложенные ГК «ВИС» повышения по заработной плате по словам официального представителя компании.
«Действия работников расцениваются как саботаж, по имеющимся сведениям, они явно управляются третьими лицами, организовавшими незаконную акцию и преследующими свои коммерческие интересы», - говорится в сообщении.
За дни забастовки новосибирцы выложили в многочисленные фото переполненных мусором свалок, особенно в правобережных районах города.