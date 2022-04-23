В Новосибирске начали проверку после обнаружения тела восьмиклассницы в гимназии

Тело восьмиклассницы было обнаружено в туалете гимназии №6 «Горностай» в Новосибирске еще 21 апреля в 19:30. Детей в учебном заведении уже не было. Об этом сообщили в министерстве образования Новосибирской области.
Правоохранительные органы проводят следственные действия, а органы управления образованием назначили педагогическое расследование.
Областная комиссия по делам несовершеннолетних организовала выезд мобильной группы по кризисным ситуациям. В её состав входят – психологи, представители департамента образования мэрии Новосибирска и регионального Минобра. Также была организована проверка учебного заведения в часть воспитательной и профилактической работы с подростками.
По результатам работы комиссией по делам несовершеннолетних Новосибирской области будет дана оценка действий руководства и персонала учебного заведения.
В СУ СКР по Новосибирской области уточнили, что пока не располагают информацией. В ГУ МВД России по региону тоже пока уточняют подробности.