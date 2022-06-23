9-летний мальчик утонул в реке Иня во время прогулки с друзьями в Новосибирске

9-летний мальчик утонул в реке Иня во время прогулки с друзьями в Новосибирске
9-летний мальчик утонул в реке Иня во время прогулки с друзьями в Новосибирске
Вчера, 08:33ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске девятилетний мальчик утонул в реке Иня

Школьник из Новосибирска утонул в реке Иня – информацию подтвердили в Следственном комитете, отметив, что тело несовершеннолетнего так и не нашли.

Очевидцы рассказали в группе микрорайона «Весенний», что 22 июня девятилетний ребенок утонул в реке Иня. В сообщении указано, что погибшему было 11 лет, и он находился под опекой, однако в СУ СК назвали возраст 9 лет.

Мальчик был без присмотра взрослых. Он гулял со своими друзьями на берегу реки. В 2021 году на этом месте утонул еще один ребенок, рассказывают свидетели. Следком ведет проверку произошедшего.

Напомним, ранее спасатели вытащили из Юго-Западного карьера тонущую девочку в Новосибирске. Скорую помощь вызывать не потребовалось – спасенная не пострадала и отказалась от врачей.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостипляжрека
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы