9-летний мальчик утонул в реке Иня во время прогулки с друзьями в Новосибирске

В Новосибирске девятилетний мальчик утонул в реке Иня

Школьник из Новосибирска утонул в реке Иня – информацию подтвердили в Следственном комитете, отметив, что тело несовершеннолетнего так и не нашли.

Очевидцы рассказали в группе микрорайона «Весенний», что 22 июня девятилетний ребенок утонул в реке Иня. В сообщении указано, что погибшему было 11 лет, и он находился под опекой, однако в СУ СК назвали возраст 9 лет. Мальчик был без присмотра взрослых. Он гулял со своими друзьями на берегу реки. В 2021 году на этом месте утонул еще один ребенок, рассказывают свидетели. Следком ведет проверку произошедшего. Напомним, ранее спасатели вытащили из Юго-Западного карьера тонущую девочку в Новосибирске. Скорую помощь вызывать не потребовалось – спасенная не пострадала и отказалась от врачей.

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