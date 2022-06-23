Буря настигла Новосибирск 23 июня: разбитые машины, поваленные деревья

Буря настигла Новосибирск 23 июня: разбитые машины, поваленные деревья
Буря настигла Новосибирск 23 июня: разбитые машины, поваленные деревья
Сегодня, 01:55ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Atas.info
Жители Новосибирска запечатлели сильную бурю 23 июня 2022 года в Новосибирске – деревья вырвало с корнями, пострадали машины и сорвало рекламные баннеры.

Стихия заставила страдать многих горожан, у которых пострадали автомобили от поваленных деревьев – оказались разбиты несколько дорогостоящих иномарок, а в некоторых местах были перекрыты дороги.

Некоторым не повезло из-за стоящих машин рядом с рекламными щитами – они попадали прямо на транспорт.

Жительница Оби Зоя Гришина рассказала Atas.info, что в Оби творился настоящий апокалипсис – там вырвало деревья прямо с корнем.

Стоит отметить, что грозовой ливень с градом прошел в Новосибирске уже во второй раз за этот месяц, При этом погода лучше становиться не будет – на следующей неделе тоже ожидаются дожди.

Материалы по теме:
происшествияпогода
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы