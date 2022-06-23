Буря настигла Новосибирск 23 июня: разбитые машины, поваленные деревья

Стихия заставила страдать многих горожан, у которых пострадали автомобили от поваленных деревьев – оказались разбиты несколько дорогостоящих иномарок, а в некоторых местах были перекрыты дороги.
Некоторым не повезло из-за стоящих машин рядом с рекламными щитами – они попадали прямо на транспорт.
Жительница Оби Зоя Гришина рассказала Atas.info, что в Оби творился настоящий апокалипсис – там вырвало деревья прямо с корнем.
Стоит отметить, что грозовой ливень с градом прошел в Новосибирске уже во второй раз за этот месяц, При этом погода лучше становиться не будет – на следующей неделе тоже ожидаются дожди.