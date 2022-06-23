Труп утонувшего 9-летнего ребенка выловили на реке в Новосибирске

Девятилетний мальчик гулял с друзьями на берегу. В какой-то момент он зашел в воду, и его унесло течением реки Иня, о чем рассказали очевидцы в местных пабликах. Тело ребенка нашли лишь в четверг, 23 июня утром.
В ГУ МВД по региону подтвердили Atas.info информацию о том, что тело нашли. Следком ведет проверку произошедшего.
Напомним, ранее спасатели вытащили из Юго-Западного карьера тонущую девочку в Новосибирске. Скорую помощь вызывать не потребовалось – спасенная не пострадала и отказалась от врачей.