Труп утонувшего 9-летнего ребенка выловили на реке в Новосибирске

Труп утонувшего 9-летнего ребенка выловили на реке в Новосибирске
Труп утонувшего 9-летнего ребенка выловили на реке в Новосибирске
Вчера, 11:33ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

Тело погибшего мальчика нашли в реке Иня в Новосибирске

Ребенок утонул в среду, 22 июня в Первомайском районе Новосибирска - его искали водолазы почти сутки, сообщают в Следственном комитете по НСО.

Девятилетний мальчик гулял с друзьями на берегу. В какой-то момент он зашел в воду, и его унесло течением реки Иня, о чем рассказали очевидцы в местных пабликах. Тело ребенка нашли лишь в четверг, 23 июня утром.

В ГУ МВД по региону подтвердили Atas.info информацию о том, что тело нашли. Следком ведет проверку произошедшего.

Напомним, ранее спасатели вытащили из Юго-Западного карьера тонущую девочку в Новосибирске. Скорую помощь вызывать не потребовалось – спасенная не пострадала и отказалась от врачей.

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