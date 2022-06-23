Выехал на встречку для обгона: под Новосибирском школьница пострадала в страшном ДТП

Выехал на встречку для обгона: под Новосибирском школьница пострадала в страшном ДТП
Выехал на встречку для обгона: под Новосибирском школьница пострадала в страшном ДТП
Вчера, 08:50ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

11-летняя школьница пострадала в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Ребенок пострадал в ДТП с тягачом в Ордынском районе Новосибирска – информацию подтвердили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла вечером 22 июня на трассе К-17Р «Новосибирск - Кочки – Павлодар». На автомобиле Mitsubishi Lancer 44-летний водитель решил обогнать соседнюю машину и для этого выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик Volvo.

Фото:АСТ-54

После ДТП пострадал сам водитель седана, а также его 11-летняя пассажирка. Пострадавшие доставлены в больницу. Какие именно они получили травмы – неизвестно. На месте аварии работали инспекторы ДПС, которые устанавливают причины случившегося.

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