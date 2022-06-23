Выехал на встречку для обгона: под Новосибирском школьница пострадала в страшном ДТП

По данным Госавтоинспекции, авария произошла вечером 22 июня на трассе К-17Р «Новосибирск - Кочки – Павлодар». На автомобиле Mitsubishi Lancer 44-летний водитель решил обогнать соседнюю машину и для этого выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик Volvo.
После ДТП пострадал сам водитель седана, а также его 11-летняя пассажирка. Пострадавшие доставлены в больницу. Какие именно они получили травмы – неизвестно. На месте аварии работали инспекторы ДПС, которые устанавливают причины случившегося.