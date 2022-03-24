В Новосибирске водитель «Ситимобил» предложил секс пассажирке

Таксист «Ситимобил» в Новосибирске не выпускал пассажирку из машины, пока она не согласится на секс с ним. Испуганная произошедшим девушка написала об этом отзыв на сайте «Фламп».
По словам сибирячки, инцидент произошёл 22 марта. После вызова такси к ней подъехал мужчина на белом автомобиле Kia. Всю дорогу водитель молчал, а подъехав к её дому начал приставать.
«Машина резко поехала дальше. Он сказал, что красивая и хочет пообщаться. Катал по переулкам и предлагал секс», - пишет пострадавшая.
Девушка добавила, что очень испугалась и перенервничала. Ведь водитель насильно удерживал её в иномарке. Она не рассказала, чем закончилась эта история.
На отзыв жительницы Новосибирска откликнулись представители таксопарка. Они посоветовали ей написать заявление в полицию, а также предложили своё содействие в этом деле.