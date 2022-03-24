В Новосибирске водитель «Ситимобил» предложил секс пассажирке

В Новосибирске водитель «Ситимобил» предложил секс пассажирке

В Новосибирске водитель «Ситимобил» предложил секс пассажирке

Сегодня, 06:20
Происшествия
Фото: Медиахолдинг1Mi
Представители такси посоветовали девушке обратится в полицию.

Таксист «Ситимобил» в Новосибирске не выпускал пассажирку из машины, пока она не согласится на секс с ним. Испуганная произошедшим девушка написала об этом отзыв на сайте «Фламп».

По словам сибирячки, инцидент произошёл 22 марта. После вызова такси к ней подъехал мужчина на белом автомобиле Kia. Всю дорогу водитель молчал, а подъехав к её дому начал приставать.

«Машина резко поехала дальше. Он сказал, что красивая и хочет пообщаться. Катал по переулкам и предлагал секс», - пишет пострадавшая.

Девушка добавила, что очень испугалась и перенервничала. Ведь водитель насильно удерживал её в иномарке. Она не рассказала, чем закончилась эта история.

На отзыв жительницы Новосибирска откликнулись представители таксопарка. Они посоветовали ей написать заявление в полицию, а также предложили своё содействие в этом деле.

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