Во время спецоперации на Украине погиб 28-летний военный из Новосибирской области

«В ходе военной спецоперации на Донбассе 18 марта 2022 года героически погиб наш земляк Семен Андреевич Нестеренко. Ему было 28 лет. Выбрав делом своей жизни служение Отечеству, Семен до конца остался верным воинской присяге и Родине, показал настоящий пример стойкости, мужества и патриотизма», - говорится в опубликованном сообщении.