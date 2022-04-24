Пассажир Kia сломал шейные позвонки в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

Ночью 24 апреля на Октябрьском мосту в Новосибирске столкнулись две иномарки. ГИБДД по Новосибирской области сообщает об одном пострадавшем мужчине.
Автомобили Toyota Mark II и Kia Ceed врезались на Октябрьском мосту на большой скорости около 1 часа ночи 24 апреля. Водитель «Тойота» ехал со стороны улицы Большевистской, а «Киа» мчалась во встречном направлении.
«В результате ДТП пассажир-мужчина Kia Ceed был госпитализирован. У него диагностировали "перелом шейных позвонков"», - уточнили в ГИБДД по региону.
Известно, что после аварии водитель Toyota Mark II скрылся с места. Полицейские объявили его в розыск и напомнили, что за подобные действия ему грозит арест до 15 суток.