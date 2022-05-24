Восемь пассажиров пострадали в жестком ДТП на въезде в Новосибирск

В Новосибирске после ДТП с маршруткой и кроссовером восемь человек срочно госпитализировали в больницу с травмами, - ГУ МЧС.

По информации ведомства, авария произошла около восьми часов утра на улице Станционной – при въезде в Новосибирск. Маршрутное такси и с кроссовером Mazda столкнулись, вследствие чего маршрутка перевернулась на бок с пассажирами. Маршрутка перевернулась после столкновения с кроссовером в Новосибирске - подробности В результате аварии пострадали восемь пассажиров. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

«Прокуратура организовала проверку в связи с ДТП. Предварительно установлено, что 24 мая текущего года в Новосибирском районе по улице Станционная, 104, (напротив Экспоцентра) произошло столкновение пассажирской "ГАЗели" и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок. С травмами различной степени тяжести пострадавшие госпитализированы в медучреждения», – прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

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