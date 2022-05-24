Бегающий по новосибирскому Академгородку лось погиб под забором

Бегающий по новосибирскому Академгородку лось погиб под забором
Бегающий по новосибирскому Академгородку лось погиб под забором
Сегодня, 17:23ПроисшествияФото: Сообщество Академгородка
Лось, который бегал 23 мая по Академгородку под Новосибирском, погиб прямо под забором – он пытался убежать обратно в лес, но врезался в ограждение.

Очевидцы заметили мертвого лося в районе Нижней Ельцовки, где он врезался в ограду и получил несовместимые с жизнью травмы. Такое уже случалось в Новосибирске, только в тот раз погибла лосиха, пишут в группе «Сообщество Академгородка» в VK.

Местные жители предположили, что эти животные не совсем дикие. Некоторые считают, что богатые люди держат на своих дачах зверей, а затем отпускают на волю, ведь периодически из леса выбегают медведи, волки и другие дикие животные.

Напомним, что животное было замечено еще 23 мая, но спасти его так никто и не смог.

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