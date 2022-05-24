Маршрутка перевернулась после столкновения с кроссовером в Новосибирске - подробности

Стали известны подробности перевернувшегося грузовика на трассе в Новосибирске. Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, авария произошла 24 мая 2022 года на автодороге по улице Станционной.
Недалеко от Экспоцентра маршрутное такси столкнулось с кроссовером Mazda. После этого общественный транспорт перевернулся на правый бок.
По сообщению свидетелей, в ДТП пострадали от 4 до 8 пассажиров. Они получили различные травмы. На момент написания новости в ГИБДД не прокомментировали инцидент. Atas.info следит за подробностями.