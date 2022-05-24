Маршрутка перевернулась после столкновения с кроссовером в Новосибирске - подробности

Маршрутка перевернулась после столкновения с кроссовером в Новосибирске - подробности
Маршрутка перевернулась после столкновения с кроссовером в Новосибирске - подробности
Сегодня, 11:46ПроисшествияФото: АСТ-54

Маршрутка с пассажирами перевернулась после ДТП в Новосибирске

В ДТП пострадали несколько пассажиров, которые находились в салоне – подробности выясняются

Стали известны подробности перевернувшегося грузовика на трассе в Новосибирске. Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, авария произошла 24 мая 2022 года на автодороге по улице Станционной.

Недалеко от Экспоцентра маршрутное такси столкнулось с кроссовером Mazda. После этого общественный транспорт перевернулся на правый бок.

По сообщению свидетелей, в ДТП пострадали от 4 до 8 пассажиров. Они получили различные травмы. На момент написания новости в ГИБДД не прокомментировали инцидент. Atas.info следит за подробностями.

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