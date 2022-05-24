Смотрели даже пенсионеры: в Новосибирске из-за порно-выставки завели уголовное дело

Смотрели даже пенсионеры: в Новосибирске из-за порно-выставки завели уголовное дело
Смотрели даже пенсионеры: в Новосибирске из-за порно-выставки завели уголовное дело
Сегодня, 18:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске из-за порно-выставки завели уголовное дело

Новосибирские общественники пожаловались на организаторов эротических выставок «Сибирь.Ню» в полицию, а там возбудили уголовное дело. О ситуации рассказали в правозащитном центре «Сорок Сороков».

По информации ЧС-Инфо, ещё несколько лет назад в Новосибирске проходила выставка «Сибирь.Ню» с элементами порнографии. Примечательно, что на неё приглашали не только молодежь, но и пенсионеров.

Экспозиции возмутили общественников, и в итоге они написали заявления в полицию. После долгого обдумывания, в апреле 2022-го, было принято решение о возбуждении дела за незаконное изготовление порнографических материалов.

При этом юристы уверены, что в этом деле замешана группа лиц. В этом случаи им грозит до 6 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы