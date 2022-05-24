Смотрели даже пенсионеры: в Новосибирске из-за порно-выставки завели уголовное дело

В Новосибирске из-за порно-выставки завели уголовное дело

Новосибирские общественники пожаловались на организаторов эротических выставок «Сибирь.Ню» в полицию, а там возбудили уголовное дело. О ситуации рассказали в правозащитном центре «Сорок Сороков».

По информации ЧС-Инфо, ещё несколько лет назад в Новосибирске проходила выставка «Сибирь.Ню» с элементами порнографии. Примечательно, что на неё приглашали не только молодежь, но и пенсионеров. Экспозиции возмутили общественников, и в итоге они написали заявления в полицию. После долгого обдумывания, в апреле 2022-го, было принято решение о возбуждении дела за незаконное изготовление порнографических материалов. При этом юристы уверены, что в этом деле замешана группа лиц. В этом случаи им грозит до 6 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

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