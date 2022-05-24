В Новосибирске три человека из перевернувшейся маршрутки доставили в больницу

В результате столкновения пострадали несколько человек. Трех пассажиров (среди которых был девятилетний ребенок) – срочно госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка. Добавим, что ранее в СМИ сообщали о восьми пострадавших в аварии.