В Новосибирске три человека из перевернувшейся маршрутки доставили в больницу

На улице Станционной произошло жесткое ДТП с участием общественного транспорта. Инцидент прокомментировали в прокуратуре Новосибирска.
По сообщению ведомства на дороге у дома №104 столкнулись маршрутное такси и кроссовер. Кто был виновен в ДТП – неизвестно. В салоне газели сидели 10 пассажиров
В результате столкновения пострадали несколько человек. Трех пассажиров (среди которых был девятилетний ребенок) – срочно госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка. Добавим, что ранее в СМИ сообщали о восьми пострадавших в аварии.
«Прокуратура оценит действия перевозчика - ООО "ПАТП 1118" (маршрут №10) на предмет соблюдения законодательства о пассажирских перевозках и оказания услуг. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – передают в прокуратуре.