В Новосибирске три человека из перевернувшейся маршрутки доставили в больницу

В Новосибирске три человека из перевернувшейся маршрутки доставили в больницу
В Новосибирске три человека из перевернувшейся маршрутки доставили в больницу
Сегодня, 15:42ПроисшествияФото: Спасатели МАСС
24 мая маршрутка с пассажирами перевернулась после столкновения с легковым автомобилем, - прокуратура

На улице Станционной произошло жесткое ДТП с участием общественного транспорта. Инцидент прокомментировали в прокуратуре Новосибирска.

По сообщению ведомства на дороге у дома №104 столкнулись маршрутное такси и кроссовер. Кто был виновен в ДТП – неизвестно. В салоне газели сидели 10 пассажиров

В результате столкновения пострадали несколько человек. Трех пассажиров (среди которых был девятилетний ребенок) – срочно госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка. Добавим, что ранее в СМИ сообщали о восьми пострадавших в аварии.

«Прокуратура оценит действия перевозчика - ООО "ПАТП 1118" (маршрут №10) на предмет соблюдения законодательства о пассажирских перевозках и оказания услуг. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – передают в прокуратуре.

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