Выпускник физматшколы НГУ погиб на Украине от осколочного ранения

Как рассказали друзья Михаила, в Новосибирск молодой человек переехал для того, чтобы продолжить обучение. Он окончил Физико-математическую школу НГУ, а затем его пригласили поступить в военный институт в Москве. После того, как Михаил получил звание лейтенанта, он подписал контракт и отправился служить. Его первой командировкой была Сирия, а второй – Украина.
Молодой человек погиб 15 апреля. Его похоронили 2 мая в селе Екатеринославка Амурской области, где проживает его мать. У Михаила Ножкина есть два ордена Мужества. Известно, что он погиб от осколочного ранения, пишет НГС.