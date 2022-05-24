Выпускник физматшколы НГУ погиб на Украине от осколочного ранения

Как рассказали друзья Михаила, в Новосибирск молодой человек переехал для того, чтобы продолжить обучение. Он окончил Физико-математическую школу НГУ, а затем его пригласили поступить в военный институт в Москве. После того, как Михаил получил звание лейтенанта, он подписал контракт и отправился служить. Его первой командировкой была Сирия, а второй – Украина.