Дети продолжают гибнуть в водоемах Новосибирской области

Родители, несмотря на неоднократные предупреждения ГУ МЧС России по Новосибирской области, оставили маленьких детей купаться одних. Так и произошла очередная трагедия в 17:00 в канале между озерами Яркуль и Чаны.
Родители заподозрили неладное не сразу, но когда поняла, что дети совсем притихли, пошли их искать – они сначала обнаружили оставленные на берегу вещи, а затем и тело младшего ребенка.
Второго теперь будут искать водолазы, а пока местность прочесывают и местные жители.
Уважаемые родители! Настоятельно рекомендуем не оставлять своих детей возле водоемов одних – они не осознают всей опасности при нахождении в воде, а она ошибок не прощает. В последнее время стало очень много таких трагических ситуаций, поэтому советуем пристально следить за своими ребятами.