Дети продолжают гибнуть в водоемах Новосибирской области

Дети продолжают гибнуть в водоемах Новосибирской области
Дети продолжают гибнуть в водоемах Новосибирской области
24 июня, 20:22ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Двое детей в возрасте 8 и 13 лет погибли на водоеме в Купинском районе Новосибирской области – они купались одни, а родители рыбачили неподалеку. Информацию предоставили в ГУ МЧС России по региону.

Родители, несмотря на неоднократные предупреждения ГУ МЧС России по Новосибирской области, оставили маленьких детей купаться одних. Так и произошла очередная трагедия в 17:00 в канале между озерами Яркуль и Чаны.

Родители заподозрили неладное не сразу, но когда поняла, что дети совсем притихли, пошли их искать – они сначала обнаружили оставленные на берегу вещи, а затем и тело младшего ребенка.

Второго теперь будут искать водолазы, а пока местность прочесывают и местные жители.

Уважаемые родители! Настоятельно рекомендуем не оставлять своих детей возле водоемов одних – они не осознают всей опасности при нахождении в воде, а она ошибок не прощает. В последнее время стало очень много таких трагических ситуаций, поэтому советуем пристально следить за своими ребятами.

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