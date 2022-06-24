Hyundai сбил 5-летнего мальчика в Дзержинском районе Новосибирска

Стоит отметить, что за последний месяц ситуация с наездом на несовершеннолетних увеличилась. Возможно, что это связано с тем, что наступило тепло и дети начали больше гулять. Однако многие переходят дорогу в неположенном для этого месте, поэтому и случаются ДТП.