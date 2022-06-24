Hyundai сбил 5-летнего мальчика в Дзержинском районе Новосибирска

Hyundai сбил 5-летнего мальчика в Дзержинском районе Новосибирска
Hyundai сбил 5-летнего мальчика в Дзержинском районе Новосибирска
24 июня, 20:56ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
В Дзержинском районе Новосибирска внедорожник Hyundai ix35 сбил 5-летнего ребенка – его госпитализировали в больницу с травмами.

ДТП произошло в 17:05 на улице Авиастроителей, 12. Мужчина 1984 года рождения за рулем своего автомобиля ехал по улице Учительской в сторону Республиканской, но неожиданно перед ним возник мальчик – он совершил на него наезд.

В пресс-службе ГИБДД Новосибирска уточнили, что ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения машины вне зоны пешеходного перехода.

Мальчика забрала скорая помощь и госпитализировала в больницу с различными травмами.

Стоит отметить, что за последний месяц ситуация с наездом на несовершеннолетних увеличилась. Возможно, что это связано с тем, что наступило тепло и дети начали больше гулять. Однако многие переходят дорогу в неположенном для этого месте, поэтому и случаются ДТП.

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