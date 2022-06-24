Кладбище оказалось отрезано от людей из-за затопленной дороги под Новосибирском

Кладбище оказалось отрезано от людей из-за затопленной дороги под Новосибирском
Кладбище оказалось отрезано от людей из-за затопленной дороги под Новосибирском
24 июня, 13:06ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Город Обь Онлайн
Жители города Обь под Новосибирском уже несколько дней не могут попасть на городское кладбище из-за того, что там сильно затопило грунтовую дорогу. Информацию предоставили очевидцы.

Зоя Гришина рассказала Atas.info, что проживает в Оби уже больше двух лет, но когда с родственниками ездили на кладбище, то эта ситуация была почти всего – огромная лужа не успевает высыхать после дождей, поэтому она там есть всегда.

Она отметила, что пройти там невозможно даже пешком, поэтому многим приходится просто разворачиваться и идти обратно домой – там не только огромное «озеро», но и много мусора.

В социальных сетях пишут, что местные жители пытались обращаться в городскую администрацию, но эффекта от этого не последовало.

Фото:Город Обь Онлайн

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