Пассажиры китайского авто утонули в глубокой луже под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области в четверг произошла смертельная авария, в которой погибли два пассажира легкового автомобиля, о чем сообщают в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, 23 июня китайский автомобиль Lifan ехал по трассе Н-2305 в сторону села Останинка. В один момент 44-летний водитель не смог справиться с управлением и опрокинулся в кювет с водой. В результате погибли двое пассажиров. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. «До приезда скорой медицинской помощи скончались двое пассажиров транспортного средства: женщина 1958 года рождения и мужчина 1964 года рождения», – сообщили Atas.info в ГИБДД. Напомним, ранее пожилой водитель насмерть переехал неизвестного мужчину-пешехода в Новосибирске. После столкновения пешеход получил тяжелейшие травмы и скончался на месте. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего.

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