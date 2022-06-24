Пассажиры китайского авто утонули в глубокой луже под Новосибирском

По данным Госавтоинспекции, 23 июня китайский автомобиль Lifan ехал по трассе Н-2305 в сторону села Останинка. В один момент 44-летний водитель не смог справиться с управлением и опрокинулся в кювет с водой.
В результате погибли двое пассажиров. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
«До приезда скорой медицинской помощи скончались двое пассажиров транспортного средства: женщина 1958 года рождения и мужчина 1964 года рождения», – сообщили Atas.info в ГИБДД.
Напомним, ранее пожилой водитель насмерть переехал неизвестного мужчину-пешехода в Новосибирске. После столкновения пешеход получил тяжелейшие травмы и скончался на месте. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего.