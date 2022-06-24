Toyota Camry на скорости протаранила бетонный столб в Новосибирске – иномарка всмятку

Сообщается, что водитель легковушки превысил скорость, когда ехал по улице Хилокской. В пути он потерял управление и врезался в столб, который не упал на дорогу только благодаря деревьям.
«Иномарка всмятку полностью. Двери выбило…Что с водителем неизвестно, но я предполагаю, он мог пострадать тоже после такого», - пишут свидетели аварии.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Сейчас они выясняют все обстоятельства.
Напомним, 23 июня автомобиль Lifan в Новосибирской области провалился в огромную лужу, в результате чего погибли два пассажира.