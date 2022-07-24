22-летнюю девушку ночью сбил автомобиль у НГПУ в Новосибирске

Очевидцы рассказали Atas.info, что на место аварии прибыли полицейская машина, скорая помощь. Рядом стоял белый автомобиль - предположительно, виновника аварии. Эту новость подтвердили и в ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, в 23 часа 30-летний водитель Subaru Legacy ехал по улице Выборная №122/2. На остановке Педуниверситета (НГПУ) он сбил 22-летнюю девушку. Пешеход шла по зебре.
В итоге пострадавшую госпитализировали в больницу с различными травмами. Выясняются подробности произошедшего.
Напомним, ранее скорая с беременной женщиной смялась в ДТП на Большевистской в Новосибирске. Седан получил сильный удар в бок. У спецавтомобиля повреждена передняя часть. Однако кто стал виновником аварии пока неизвестно.