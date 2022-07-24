22-летнюю девушку ночью сбил автомобиль у НГПУ в Новосибирске

Девушку сбил автомобиль возле НГПУ в Новосибирске

В субботу, 23 июля в Октябрьском районе Новосибирска автомобилист сбил молодую девушку. Она шла по пешеходному переходу. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

Очевидцы рассказали Atas.info, что на место аварии прибыли полицейская машина, скорая помощь. Рядом стоял белый автомобиль - предположительно, виновника аварии. Эту новость подтвердили и в ГИБДД. По данным Госавтоинспекции, в 23 часа 30-летний водитель Subaru Legacy ехал по улице Выборная №122/2. На остановке Педуниверситета (НГПУ) он сбил 22-летнюю девушку. Пешеход шла по зебре. В итоге пострадавшую госпитализировали в больницу с различными травмами. Выясняются подробности произошедшего. Напомним, ранее скорая с беременной женщиной смялась в ДТП на Большевистской в Новосибирске. Седан получил сильный удар в бок. У спецавтомобиля повреждена передняя часть. Однако кто стал виновником аварии пока неизвестно.

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