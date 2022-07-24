Скорая с беременной женщиной смялась в ДТП на Большевистской в Новосибирске

По данным свидетелей, авария была на улице Большевистской в Октябрьском районе города. Машины столкнулись в районе остановки общественного транспорта «Мелькомбинат».
Судя по фотографиям, седан получил сильный удар в бок. У спецавтомобиля повреждена передняя часть. Однако кто стал виновником аварии пока неизвестно. Официально информацию в ГИБДД еще не подтвердили.
Помощь медиков потребовалась беременной женщине. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. О состоянии пострадавших сообщат позже.
Напомним, ранее неадекватная женщина влетела на машине в канаву и шумела на всю улицу в Новосибирске. Ситуация произошла на улице Высоцкого в Новосибирске – женщина за рулем иномарки не могла выбрать из канавы и бесконечно давила на газ. После этого она начала сигналить на протяжении 10-15 минут.