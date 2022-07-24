Скорая с беременной женщиной смялась в ДТП на Большевистской в Новосибирске

Скорая с беременной женщиной смялась в ДТП на Большевистской в Новосибирске
Скорая с беременной женщиной смялась в ДТП на Большевистской в Новосибирске
Вчера, 09:13ПроисшествияФото: очевидцев, АСТ-54

В Новосибирске скорая помощь с беременной женщиной попала в ДТП

В ночь с 23 на 24 июля на правом берегу Новосибирска произошло серьезное ДТП – автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой. О происходящем рассказали Atas.info очевидцы, написав перед этим пост в группе «АСТ-54».

По данным свидетелей, авария была на улице Большевистской в Октябрьском районе города. Машины столкнулись в районе остановки общественного транспорта «Мелькомбинат».

Фото:очевидцев, АСТ-54

Судя по фотографиям, седан получил сильный удар в бок. У спецавтомобиля повреждена передняя часть. Однако кто стал виновником аварии пока неизвестно. Официально информацию в ГИБДД еще не подтвердили.

Фото:очевидцев, АСТ-54

Помощь медиков потребовалась беременной женщине. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. О состоянии пострадавших сообщат позже.

Напомним, ранее неадекватная женщина влетела на машине в канаву и шумела на всю улицу в Новосибирске. Ситуация произошла на улице Высоцкого в Новосибирске – женщина за рулем иномарки не могла выбрать из канавы и бесконечно давила на газ. После этого она начала сигналить на протяжении 10-15 минут.

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