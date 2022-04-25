Попавшего под Газель 14-летнего подростка госпитализировали в Новосибирске

Попавшего под Газель 14-летнего подростка госпитализировали в Новосибирске
Попавшего под Газель 14-летнего подростка госпитализировали в Новосибирске
Сегодня, 15:24ПроисшествияФото: ГИБДД НСО
Школьника сбил «Ниссан» и от удара он попал под колеса Газели.

Днем 25 апреля в Новосибирске пострадал 14-летний мальчик, попавший под колеса сразу двух автомобилей в Кировском районе. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Около 13:00 часов по улице Прокопьевская в Новосибирске ехал водитель на автомобиле «Ниссан». Проезжая в сторону Федора Горячева у дома №126 по улице Прокопьевская он сбил на дороге подростка. От удара ребенка занесло под колеса движущейся на встречу Газели.

«В результате ДТП пострадал мальчик 2008 года рождения. Его госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом таза», - уточнили в ГИБДД Новосибирска.

На месте работает экипаж ГИБДД. Правоохранители устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Материалы по теме:
НовосибирскДТП
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы