Попавшего под Газель 14-летнего подростка госпитализировали в Новосибирске

Около 13:00 часов по улице Прокопьевская в Новосибирске ехал водитель на автомобиле «Ниссан». Проезжая в сторону Федора Горячева у дома №126 по улице Прокопьевская он сбил на дороге подростка. От удара ребенка занесло под колеса движущейся на встречу Газели.