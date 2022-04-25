Попавшего под Газель 14-летнего подростка госпитализировали в Новосибирске

Днем 25 апреля в Новосибирске пострадал 14-летний мальчик, попавший под колеса сразу двух автомобилей в Кировском районе. Об этом сообщает ГИБДД по региону.
Около 13:00 часов по улице Прокопьевская в Новосибирске ехал водитель на автомобиле «Ниссан». Проезжая в сторону Федора Горячева у дома №126 по улице Прокопьевская он сбил на дороге подростка. От удара ребенка занесло под колеса движущейся на встречу Газели.
«В результате ДТП пострадал мальчик 2008 года рождения. Его госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом таза», - уточнили в ГИБДД Новосибирска.
На месте работает экипаж ГИБДД. Правоохранители устанавливаются все обстоятельства происшествия.