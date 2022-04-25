Во время разворота на двойную сплошную Lexus и Honda попали в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске при развороте на двойной сплошной Lexus и Honda попали в аварию. Об этом сообщают в социальных сетях.
Инцидент произошел в Ленинском районе 24 апреля. На проспекте Карла Маркса ехал водитель Honda CR-V в сторону площади. В это время водитель Lexus решил совершить разворот через двойную сплошную.
После такого опасного манёвра и произошло столкновение престижных автомобилей. Также уточняется, что пострадавших в ДТП нет.
Под опубликованным постом некоторые новосибирцы возмутились отсутствием разметки на этом участке и плохим состоянием дорог, что приводит к многочисленным столкновениям.
«Нужны знаки, сплошные ямы», «В городе вообще нет разметки, она смылась первым июльским дождем еще год назад», «Там разметки вообще нет! Одни ямы!», — написали автомобилисты.
Напомним, 24 апреля в Новосибирске также произошла драка с поножовщиной в Ленинском районе. Свидетели ЧП рассказали, что есть пострадавшие с ножевыми ранениями. К месту происшествия прибыли около десяти машин полиции и скорой медицинской помощи. Из-за чего возник конфликт – неизвестно.