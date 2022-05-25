Автокран упал на легковой Opel под Новосибирском – водитель чудом не погиб

Автокран КамАЗа упал на легковушку с водителем в Новосибирской области

Водитель автокрана на базе грузовика КамАЗ перевернулся на легковую машину в Искитиме Новосибирской области 24 мая. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вчера вечером на улице Советской в Индустриальном микрорайоне. Автокран завалился прямо на Opel Astra, который жестко смяло. Свидетелей удивило то, что водитель легковушки после такого выжил, и даже больше – он практически не пострадал. Его и мужчину на автокране забрали в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение. Пользователи Сети ринулись поздравлять водителей со вторым Днем Рождения. Напомним, 24 мая в Новосибирске опрокинулась на бок маршрутка с пассажирами после наезда «Мазды». В аварии пострадали 7 взрослых и 1 ребенок.

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